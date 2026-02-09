США захватили танкер "теневого флота" РФ в Индийском океане и показали видео
Американские военнослужащие задержали еще один танкер российского "теневого флота". Речь о судне Aquila II.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон в соцсети X.
Детали операции
Согласно сообщению, судно Aquila II нарушило "режим карантина" в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне. После попытки побега вооруженные силы США начали преследование, продолжавшееся от Карибского моря до Индийского океана.
За ночь американские военные провели досмотр, морской перехват и абордаж судна в Индийском океане. Все прошло без инцидентов.
Жесткое предупреждение от Пентагона
В Минобороны США подчеркнули, что ни одна другая страна не имеет возможности навязывать свою волю в любой точке планеты так, как это делают США.
"Когда мы говорим карантин, мы именно это имеем в виду. На суше, в воздухе или на море - наши вооруженные силы найдут вас. Топливо у вас закончится гораздо раньше, чем вы сможете уйти от нас", - говорится в заявлении.
Танкер Aquila II
По информации ГУР, судно Aquila II является частью российского "теневого флота" и аффилировано с компанией Sunne Co Limited, которая находится под санкциями США.
Танкер активно вовлечен в экспорт подсанкционной российской нефти из портов Черного и Балтийского морей.
В 2025 году санкции против этого судна синхронно ввели США, Великобритания, ЕС, Канада, Швейцария и Украина.
В январе 2026 года танкер стал одним из судов, открыто нарушивших морскую блокаду Венесуэлы, установленную США в рамках операции "Южное копье" (Southern Spear). Чтобы вывезти венесуэльскую нефть и избежать преследования, судно использовало измененное название Cape Balder.
К слову, 9 января береговая охрана США задержала танкер Olina. Это судно принадлежало к "теневому флоту" и специализировалось на экспорте подсанкционной нефти из РФ в Китай, Индию и Турцию, скрывая свой флаг (в частности, выдавая себя за судно Восточного Тимора).