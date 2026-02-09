ua en ru
В мире

США захватили танкер "теневого флота" РФ в Индийском океане и показали видео

Понедельник 09 февраля 2026 17:36
США захватили танкер "теневого флота" РФ в Индийском океане и показали видео Иллюстративное фото: американские военные перехватили танкер "теневого флота" РФ (facebook.com/USNavy2)
Автор: Иван Носальский

Американские военнослужащие задержали еще один танкер российского "теневого флота". Речь о судне Aquila II.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон в соцсети X.

Читайте также: Прикрываются от США. 15 танкеров "теневого флота" сменили флаг на российский, - WSJ

Детали операции

Согласно сообщению, судно Aquila II нарушило "режим карантина" в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне. После попытки побега вооруженные силы США начали преследование, продолжавшееся от Карибского моря до Индийского океана.

За ночь американские военные провели досмотр, морской перехват и абордаж судна в Индийском океане. Все прошло без инцидентов.

Жесткое предупреждение от Пентагона

В Минобороны США подчеркнули, что ни одна другая страна не имеет возможности навязывать свою волю в любой точке планеты так, как это делают США.

"Когда мы говорим карантин, мы именно это имеем в виду. На суше, в воздухе или на море - наши вооруженные силы найдут вас. Топливо у вас закончится гораздо раньше, чем вы сможете уйти от нас", - говорится в заявлении.

Танкер Aquila II

По информации ГУР, судно Aquila II является частью российского "теневого флота" и аффилировано с компанией Sunne Co Limited, которая находится под санкциями США.

Танкер активно вовлечен в экспорт подсанкционной российской нефти из портов Черного и Балтийского морей.

В 2025 году санкции против этого судна синхронно ввели США, Великобритания, ЕС, Канада, Швейцария и Украина.

В январе 2026 года танкер стал одним из судов, открыто нарушивших морскую блокаду Венесуэлы, установленную США в рамках операции "Южное копье" (Southern Spear). Чтобы вывезти венесуэльскую нефть и избежать преследования, судно использовало измененное название Cape Balder.

К слову, 9 января береговая охрана США задержала танкер Olina. Это судно принадлежало к "теневому флоту" и специализировалось на экспорте подсанкционной нефти из РФ в Китай, Индию и Турцию, скрывая свой флаг (в частности, выдавая себя за судно Восточного Тимора).

