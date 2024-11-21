США й надалі будуть нарощувати військову допомогу Україні, - Білий дім

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона нагадала, що президент США Джо Байден ще у вересні заявляв про плани нарощувати військову допомогу Україні для оборони від російських окупантів.

"Вчора ми зробили оголошення про наступну допомогу, яку ми надаємо, і ми збираємось продовжувати робити це, нарощувати цю допомогу", - запевнила Жан-П'єр.

За її словами, США хочуть переконатись, що українці мають все необхідне на полі бою, щоб протистояти тиску Росії.