Байден использует все выделенные для помощи Украине средства до 20 января, - Блинкен

Президент США Джо Байден направит на помощь Украине все выделенные для этого средства до инаугурации Дональда Трампа. Странам НАТО необходимо обеспечить помощь украинцам в 2025 году.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

"Президент Байден взял на себя обязательство обеспечить, чтобы каждый доллар, имеющийся в нашем распоряжении, был потрачен в период до 20 января", - заверил глава Госдепа США.

Он также отметил, что странам НАТО необходимо обеспечить, чтобы у Украины были деньги и боеприпасы для эффективной борьбы в 2025 году. Или чтобы украинская сторона могла вести с Россией переговоры с позиции силы.

Блинкен без деталей уточнил, что США будут "адаптироваться и приспосабливаться" к новейшему оборудованию, которое они отправляют.