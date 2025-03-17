Трамп готов к санкциям против РФ, если разговор с Путиным не будет "успешным", - Белый дом
Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против России, если его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не пройдут успешно.
Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.
По ее мнению, Украина и Россия "никогда не были ближе к мирному соглашению, чем сейчас".
"Президент (Трамп - ред.) полон решимости добиться этого", - подчеркнула Ливитт.
При этом журналисты спросили у нее, будет ли Трамп рассматривать возможность введения санкций против России, если его завтрашний звонок с Путиным не пройдет успешно.
"Президент об этом говорил, и, конечно, он готов это сделать, если потребуется", - ответила Ливитт.
Переговоры Трампа и Путина
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее анонсировал, что завтра, 18 марта, он поговорит по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.
Информацию о возможных переговорах Трампа и Путина подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, самым первым вопросом станет урегулирование войны России против Украины.
Стоит заметить, что Трамп и Путин уже общались по телефону в феврале. Тогда у них был долгий разговор.
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