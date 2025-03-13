США могут без колебаний ввести максимальные санкции против России, - Бессент

США допускают введение самых жестких санкций против России. В случае необходимости такое решение будет принято без колебаний.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью CNBC заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он отметил, что пока не планирует раскрывать детали плана США насчет введения санкций против России.

По словам Бессента, он был разочарован уровнем антироссийских санкций администрации 46-го президента Джо Байдена, потому что она ввела "минимальный уровень ограничений" из-за беспокойств о внутренних ценах на энергоносители.

Министр финансов обратил внимание, что нефть со дня инаугурации Дональда Трампа подешевела на 13-15%. И это при том, что в конце каденции администрация Байдена решила больше не беспокоиться о ценах на энергоносители.

"Если мы возьмем шкалу от 0 до 10, я думаю, что санкции администрации Байдена против России были на уровне тройки, но в конце они повысили их до шестерки. И я могу сказать, что мы без колебаний поднимем его до 10", - подчеркнул Бессент.

По его словам, такие действия являются частью плана Трампа по подготовке к успешным мирным переговорам. Он "готов оказать максимальное давление на обе стороны".