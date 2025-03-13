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США не продлили разрешение банкам РФ обрабатывать европейские платежи за продажу нефти, - СМИ

Четверг 13 марта 2025 22:04
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США не продлили разрешение банкам РФ обрабатывать европейские платежи за продажу нефти, - СМИ Фото: США не продлили разрешение российским банкам обрабатывать европейские платежи за продажу нефти (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральная лицензия на покупку российской нефти закончилась 12 марта. Поэтому европейские страны и союзники США больше не могут покупать нефть у РФ без введения санкций со стороны Вашингтона.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил журналист Fox News Эдвард Лоуренс в соцсети Х.

"Источник подтверждает, что генеральная лицензия на покупку российской нефти закончилась вчера. Это означает, что европейские страны и наши союзники больше не смогут покупать нефть у России без введения санкций со стороны США. Источник говорит мне, что это тактика переговоров, чтобы прекратить вторжение в Украину", - написал Лоуренс.

В то же время другая журналистка Fox News Жаки Генрих подтвердила, что пока президент США Дональд Трамп не оформил этот отказ, но никто в его администрации не заявил, что это был выбор, а не упущение.

Таким образом она прокомментировала сообщение журналиста Марка Тиссена, который обнародовал информацию о том, что Министерство финансов США отменило исключение администрации Джо Байдена, которое позволяло российским банкам, попавшим под санкции, обрабатывать европейские платежи за продажу нефти.

"Сейчас никто в Европе не может купить российскую нефть", - отметил Тиссен.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточением санкций против России в случае отказа от переговоров. Однако возможно смягчение санкций, если она согласится на прекращение огня.

Тем временем, по информации СМИ, Москва начала готовиться к отмене санкций. Россия просит компании предложить, какие санкции Москва должна попытаться снять на переговорах с Вашингтоном. Ограничения на платежи в долларах являются наиболее болезненными.

В то же время в Минфине США заявили, что Соединенные Штаты допускают введение самых жестких санкций против России. В случае необходимости такое решение будет принято без колебаний.

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