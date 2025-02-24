Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций против России

В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Совет ЕС принял широкомасштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против РФ. Пакет затрагивает важные секторы российской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейский совет.

"Уже три года Россия непрерывно бомбит Украину, пытаясь украсть земли, которые ей не принадлежат. Этот новый раунд санкций направлен не только против российского теневого флота, но и против тех, кто поддерживает эксплуатацию опасных нефтяных танкеров, контроллеров видеоигр, которые пилотируют беспилотники, банков, которые обходят наши санкции, и пропагандистских СМИ, которые распространяют ложь", - заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Какие санкции введены

Европейский Совет согласовал внушительный пакет из 83 пунктов, который состоит из 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Также Совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота Путина, а также тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Теневой флот

В санкционный список добавлено 74 судна из третьих стран, принадлежащих к теневому флоту Путина, которые обходят ограничения цен на нефть, поддерживают российский энергосектор или транспортируют военную технику и украденное украинское зерно. Всего под санкциями уже 153 судна.

Финансы и банковская сфера

ЕС впервые вводит запрет на транзакции с кредитными и финансовыми учреждениями, созданными за пределами России, которые используют "Систему передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центрального банка России.

Кроме того, Совет решил отключить 13 российских банков от платежной системы SWIFT.

Торговля

В санкционный список добавлено 53 субъекта, которые поддерживают военно-промышленный комплекс России. Треть из них - российские, остальные расположены в Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре, ОАЭ и Узбекистане и помогали обходить торговые ограничения или поставляли компоненты для БПЛА и ракет.

ЕС расширил перечень запрещенных товаров, которые способствуют развитию российской оборонной промышленности. В него добавлены химические прекурсоры, программное обеспечение для станков ЧПУ, соединения хрома и контроллеры для БПЛА. Также введены дополнительные ограничения на экспорт химикатов, пластмасс, каучука и импорт российского алюминия

Запрет на вещание

Были приостановлены лицензии на вещание в ЕС восьми российских СМИ, которые находятся под постоянным контролем российского руководства, и запретить им транслировать свой контент.

Среди них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегический фонд культуры и Красная звезда / Tvzvezda.

Эти СМИ сыграли важную роль в развертывании и поддержке агрессивной войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних стран, ЕС и его государств-членов.

Порты

ЕС запрещает любые транзакции с определенными портами и аэропортами в России, которые используются для передачи дронов, ракет и связанных с ними технологий и компонентов в Россию, или для обхода ограничения цен на нефть или других ограничительных мер судами, которые практикуют нерегулярные и рискованные морские перевозки. Это включает доступ к их мощностям и предоставление любых услуг судам или самолетам.

Транспортировка

Совет решил расширить запрет на полеты к перечисленным авиаперевозчикам, которые осуществляют внутренние рейсы в пределах России или экспортируют самолеты или другие авиационные товары и технологии российским авиаперевозчикам и подконтрольным им компаниям.

Кроме того, ЕС усиливает существующий запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом, операторами ЕС, которые на 25% или более принадлежат российским физическим или юридическим лицам. Новое положение запрещает любые изменения в структуре капитала автотранспортных предприятий, которые могут привести к увеличению доли, принадлежащей российскому физическому или юридическому лицу, более 25%.

Энергетика

Согласованный сегодня пакет мер накладывает дальнейшие ограничения на экспорт товаров и технологий, в частности программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа, с целью дальнейшего ограничения российских мощностей по разведке и добыче нефти и газа. Кроме того, он расширяет запрет на предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов по добыче сырой нефти в России, таких как нефтяной проект "Восток", аналогично завершению проектов по добыче сжиженного природного газа, которые сейчас реализуются в России.

Совет также запрещает предоставление услуг по временному хранению российской нефти и нефтепродуктов на территории ЕС, независимо от закупочной цены нефти и конечного назначения этих продуктов.

Беларусь

Сегодняшний пакет включает дополнительные ограничительные меры в отношении Беларуси, которые отражают торговые санкции, согласованные против Российской Федерации, а также другие меры, такие как ограничения по продаже или предоставлению услуг и программного обеспечения, депозитов и криптовалютных кошельков, а также транспортных перевозок.

Кроме того, Совет ввел новый критерий включения в перечень лиц, организаций или органов, которые поддерживают или получают выгоду от военно-промышленного комплекса Беларуси.