США впервые вернули Венесуэле перехваченный танкер из "теневого флота" РФ, - Reuters

Что предшествовало

Напомним, что США на протяжении нескольких месяцев проводят операцию по задержанию нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой. Так, с конца 2025 года было произведено 7 задержаний.

В частности, танкер Sophia был перехвачен 7 января береговой охраной и американскими войсками. В то время в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что Sophia, находящаяся под санкциями, является "танкером без гражданства, входящим в санкционный "теневой флот". К слову, в тот же день был задержан еще один танкер - Marinera.

Как известно, Трамп сосредоточил свою внешнюю политику в Латинской Америке в Венесуеле, первоначально стремясь убрать от власти президента страны Николаса Мадуро.

Не сумев найти дипломатическое решение, Трамп приказал американским войскам прилететь в страну, чтобы захватить Мадуро и его жену в ночь на 3 января.

С тех пор так и заявлял, что США планируют бессрочно контролировать нефтяные ресурсы Венесуэлы, стремясь восстановить пришедшую в упадок нефтяную промышленность страны в рамках плана стоимостью 100 млн долларов.