США вперше повернули Венесуелі перехоплений танкер із "тіньового флоту" РФ, - Reuters

Що передувало

Нагадаємо, що США протягом кількох місяців проводять операцію із затримання нафтових танкерів, пов'язаних із Венесуелою. Так, з кінця 2025 року було проведено 7 затримань.

Зокрема, танкер Sophia був перехоплений 7 січня береговою охороною та американськими військами. У той час в адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що Sophia, яка перебуває під санкціями, є "танкером без громадянства, який входить до санкційного "тіньового флоту". До речі, того ж дня було затримано ще один танкер - Marinera.

Як відомо, Трамп зосередив свою зовнішню політику в Латинській Америці у Венесуелі, спочатку прагнучи прибрати від влади президента країни Ніколаса Мадуро.

Не зумівши знайти дипломатичне рішення, Трамп наказав американським військам прилетіти в країну, щоб захопити Мадуро і його дружину в ніч на 3 січня.

Відтоді так і заявляв, що США планують безстроково контролювати нафтові ресурси Венесуели, прагнучи відновити нафтову промисловість країни, що занепала, в рамках плану вартістю 100 млн доларів.