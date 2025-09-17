США сняли санкции с "Белавиа", но есть нюансы

США сняли ограничения с белорусского авиаперевозчика "Белавиа". Но для компании ввели ряд правил, которые она обязана выполнять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS).

Согласно распоряжению регулятора, "Белавиа" получила официальное разрешение на использование самолетов Boeing 737 американского производства.

В документе уточняется, что речь идет о восьми конкретных воздушных судах. Разрешение охватывает не только выполнение рейсов, но и техническое обслуживание, ремонт, модернизацию, а также экспорт, реэкспорт и внутреннюю передачу отдельных комплектующих и материалов, связанных с этими самолетами.

При этом сохраняются ограничения на полеты в Россию, временно оккупированные Крым, Донецкую и Луганскую области, а также в Иран, Сирию, Кубу и Северную Корею. Выполнять рейсы в такие регионы можно только после отдельного рассмотрения заявки и выдачи индивидуальной лицензии, подчеркивается в решении американского регулятора.

Отдельно отмечено, что разрешение не распространяется на самолет с бортовым номером EW001PA, который используется семьей самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Кроме того, США установили запрет на перевозку этими самолетами любых товаров, которые могут быть задействованы для поддержки российских военных операций.