В США изучили несколько военных сценариев против Кубы, - CBS News

В то время, как война между США и Ираном возобновилась, высокопоставленные чиновники Пентагона втайне присматриваются к еще одному очагу напряженности - военных действий против Кубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Чиновники США рассказали, что в последние недели военные планировщики Пентагона рассматривали ряд вариантов возможных действий против Кубы, включая воздушно-десантную операцию.

По данным телеканала, такую задачу может выполнить 101-я воздушная десантная дивизия, так как только она подготовлена для выполнения подобных миссий.

При этом сказано, что любая операция против Кубы столкнет Пентагон со значительной проблемой, так как большая часть внимания американских военных и их наиболее ценных наступательных возможностей - уже задействованы в других областях.

В частности, Пентагон перебросил авиацию, разведслужбы и другие ресурсы из географических регионов на Ближний Восток, чтобы поддерживать операции против Ирана.

В связи с этим источники говорят, что переориентация на Кубу в данный момент маловероятна, учитывая возобновление военных операций против Ирана на прошлой неделе.