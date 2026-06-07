Бизнес массово покидает Кубу из-за краха экономики и давления Трампа

Международные компании покидают Кубу, что наносит очередной удар по рушащейся экономике острова. При этом паралельно администрации Трампа усиливают давление на Кубу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Согласно заявлению центробанка Кубы, начиная со вчерашнего дня, 6 июня, на острове были приостановлены операции с использованием карт Mastercard и Visa для иностранцев.

Тем временем гостиничные компании-гиганты Iberostar и Meliá сказали, что отказываются от управления как минимум дюжиной кубинских отелей. Канадская компания Royalton Hotels & Resorts прекратила свою деятельность после того, как столкнулась с резким падением туристического потока.

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Существует также неопределенность касаемо будущего Sherritt International, канадской горнодобывающей компании, которая является одним из важнейших иностранных инвесторов на Кубе.

Причем бывший гендиректор Sherritt был когда-то прозван "любимым капиталистом" Фиделя Кастро. Но в мае компания объявила о приостановке деятельности.

Согласно WSJ, массовый отток мигрантов последовал за отменой рейсов нескольких крупных авиакомпаний из-за нехватки авиационного топлива.

На протяжении десятилетий иностранные корпорации мирились с рисками работы на Кубе, стремясь закрепиться в туристическом и горнодобывающем секторах острова, и делали это несмотря на длительное эмбарго со стороны США.

Также они были одними из последних остатков иностранных инвестиций в экономике, где доминировало коммунистическое государство. Эти компании поставляли Кубе крайне необходимую твердую валюту и деловую экспертизу.

Однако теперь многие пришли к выводу, что риски превышают выгоды, поскольку компании сталкиваются как с углубляющимся экономическим коллапсом, так и с администрацией Трампа, которая стремится усилить давление на Гавану.