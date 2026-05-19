Куба предупредила о непредсказуемых последствиях в случае удара США по острову

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что военная атака США против острова приведет к "кровавой бойне с непредсказуемыми последствиями". Он сделал это в понедельник на фоне обострения отношений между Гаваной и Вашингтоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Предупреждение Гаваны

Президент Кубы в понедельник написал в X, что страна "уже подвергается многомерной агрессии со стороны США" и имеет "абсолютное и законное право защищаться от военного нападения". При этом он подчеркнул: именно это право не может быть поводом для развязывания войны против кубинского народа.

Министр иностранных дел Бруно Родригес также заявил, что Вашингтон ежедневно "фабрикует фальшивое дело" для оправдания "беспощадной экономической войны" и возможной вооруженной агрессии.

Давление усиливается

Отношения между двумя странами оказались на одной из самых низких отметок за десятилетие. Среди ключевых факторов:

Запасы нефти, которые Россия недавно передала в дар, иссякли - кубинцам грозят новые отключения электроэнергии. Проблемы с поставками. Крупные судоходные компании Hapag-Lloyd и CMA CGM прекращают заходы на Кубу, выполняя новые требования администрации Трампа. Это грозит усугубить продовольственный дефицит на острове.

Крупные судоходные компании Hapag-Lloyd и CMA CGM прекращают заходы на Кубу, выполняя новые требования администрации Трампа. Это грозит усугубить продовольственный дефицит на острове. Обвинения Кастро. По данным источников, США готовят уголовное преследование бывшего президента Рауля Кастро - беспрецедентная эскалация для американо-кубинских отношений.

Трамп, комментируя ситуацию в пятницу на Fox News, назвал Кубу "полностью провальной нацией" и заявил, что им "придется прийти к нам".

Остров готовится к худшему

Гражданская оборона Кубы распространила среди населения памятку "Защити, выдержи, выжи и победи" с рекомендациями подготовить рюкзак с продуктами длительного хранения и быть готовыми к сигналам воздушной тревоги.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф на прошлой неделе совершил редкий визит в Гавану для переговоров с кубинскими силовыми структурами и спецслужбами.