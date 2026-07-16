У США вивчили кілька військових сценаріїв проти Куби, - CBS News

У той час, як війна між США та Іраном відновилася, високопосадовці Пентагону таємно придивляються до ще одного осередку напруженості - воєнних дій проти Куби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Чиновники США розповіли, що останніми тижнями військові планувальники Пентагону розглядали низку варіантів можливих дій проти Куби, включаючи повітряно-десантну операцію.

За даними телеканалу, таке завдання може виконати 101 повітряна десантна дивізія, оскільки тільки вона підготовлена для виконання подібних місій.

При цьому сказано, що будь-яка операція проти Куби зіткне Пентагон зі значною проблемою, оскільки більшість уваги американських військових та їх найбільш цінних наступальних можливостей - вже задіяні в інших областях.

Зокрема Пентагон перекинув авіацію, розвідслужби та інші ресурси з географічних регіонів на Близький Схід, щоб підтримувати операції проти Ірану.

У зв'язку з цим джерела кажуть, що переорієнтація на Кубу зараз малоймовірна з огляду на відновлення військових операцій проти Ірану минулого тижня.