США выдвинули Украине жесткий дедлайн по мирному плану с ультиматумом, - Reuters

Что известно о "мирном плане" США

Напомним, мирный план Соединенных Штатов, который разрабатывал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф при поддержке российского "спецпредставителя" Кирилла Дмитриева, состоит из 28 пунктов.

Документ предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение ВСУ, отказ от дальнобойного вооружения и так далее.

Отметим, во время визита в Киев министра армии США Дэна Дрисколла президент Владимир Зеленский ознакомился с предложениями и согласился на их обсуждение. Белый дом не раскрывает подробностей, однако заявляет, что план поддерживает президент Дональд Трамп.

Сегодня, 21 ноября, от источников Sky News стало известно, что Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор о плане на следующей неделе.

В то же время европейские лидеры уже заявили, что мирный план США можно назвать "капитуляцией Украины", поскольку там нет реальных уступок со стороны РФ. Вместо этого европейские лидеры готовят собственный вариант мирного плана.

