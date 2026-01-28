RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США выдвинули Украине условие для гарантий безопасности, - Reuters

Иллюстративное фото: Белый дом (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина должна сначала подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить от США гарантии безопасности. Но предположение о принуждении Украины к территориальным уступкам якобы "является обманчивым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил изданию, что по мнению США, Украина сначала должна подписать мирное соглашение с РФ. Только после этого Киев получит гарантии безопасности.

При этом источник опроверг, что США давит на Украину, пытаясь принудить ее уступить территории российскому режиму. Собеседник заверил, что предположение о таком давлении якобы "является обманчивым".

Издание напомнило, что гарантии безопасности от США рассматриваются Украиной, как ключевой элемент мирного соглашения. Этот вопрос был одним из главных во время прошлых переговоров в Абу-Даби, а делегации Украины, США и России снова встретятся там в это воскресенье.

В Украине президент Владимир Зеленский сказал, что документ "готов на 100%". Но украинские чиновники не уверены, что Вашингтон обязуется выполнить гарантии безопасности, поскольку США "останавливаются каждый раз, когда гарантии безопасности могут быть подписаны".

 

Отметим, недавно в СМИ написали, что администрация президента США Дональда Трампа якобы заявила Украине, что предоставление гарантий безопасности зависит от уступчивости Киева в территориальном вопросе - имеется в виду уступить Донбасс. Впрочем, в Белом доме это опровергают: никто Украину ни на какие уступки не принуждает.

В эти выходные в Абу-Даби прошли первые трехсторонние переговоры - Украины, России и США. Они получили положительную оценку со стороны американской стороны. Украина также охарактеризовала трехсторонние переговоры в Эмиратах как содержательные. Следующая встреча делегаций состоится там же 1 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиГарантии безопасностиУкраинаМирные переговорымирный план США