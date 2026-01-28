UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

США висунули Україні умову для гарантій безпеки, - Reuters

Ілюстративне фото: Білий дім (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна повинна спочатку підписати мирну угоду з Росією, щоб отримати від США гарантії безпеки. Але припущення про примус України до територіальних поступок нібито "є оманливим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело, знайоме з перебігом переговорів, повідомило виданню, що на думку США, Україна спочатку повинна підписати мирну угоду з РФ. Тільки після цього Київ отримає гарантії безпеки.

При цьому джерело спростувало, що США тисне на Україну, намагаючись примусити її поступитися територіями російському режиму. Співрозмовник запевнив, що припущення про такий тиск нібито "є оманливим".

Видання нагадало, що гарантії безпеки від США розглядаються Україною, як ключовий елемент мирної угоди. Це питання було одним з головних під час минулих переговорів в Абу-Дабі, а делегації України, США та Росії знову зустрінуться там цієї неділі.

В Україні президент Володимир Зеленський сказав, що документ "готовий на 100%". Але українські чиновники не впевнені, що Вашингтон зобов'яжеться виконати гарантії безпеки, оскільки США "зупиняються щоразу, коли гарантії безпеки можуть бути підписані".

Зазначимо, нещодавно в ЗМІ написали, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито заявила Україні, що надання гарантій безпеки залежить від поступливості Києва у територіальному питанні - мається на увазі поступитися Донбасом. Втім, у Білому домі це спростовують: ніхто Україну ні на які поступки не примушує.

Цими вихідними в Абу-Дабі пройшли перші тристоронні переговори - України, Росії та США. Вони отримали позитивну оцінку з боку американської сторони. Україна також охарактеризувала тристоронні переговори в Еміратах як змістовні. Наступна зустріч делегацій відбудеться там же 1 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиГарантії безпекиУкраїнаМирні переговоримирний план США