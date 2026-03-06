В США выложили "потерянные" файлы Эпштейна: там упоминается Трамп

Министерство юстиции США опубликовало часть файлов из дела Джеффри Эпштейна, которые считались "потерянными". В этих файлах фигурирует президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Обнародованные документы принадлежат Федеральному бюро расследований и связаны с обвинениями в сексуальном насилии против Трампа. Во время первоначальной публикации "файлов Эпштейна" этих документов не было, что заметил ряд британских и американских СМИ.

После огласки Министерство юстиции США сообщило, что некоторые файлы якобы были помечены, как "дубликаты", поэтому не были видимы для общественности. Сейчас эта ошибка уже исправлена.

Сами "потерянные" файлы содержат материалы из трех отдельных интервью, которые в ФБР провели с одной из пострадавших. Она утверждала, что подвергалась сексуальному насилию со стороны Джеффри Эпштейна и издевательствам со стороны Трампа.