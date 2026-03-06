В США выложили "потерянные" файлы Эпштейна: там упоминается Трамп
Министерство юстиции США опубликовало часть файлов из дела Джеффри Эпштейна, которые считались "потерянными". В этих файлах фигурирует президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Читайте также: Скандал вокруг принца Эндрю: правительство Британии готовит новый закон
Обнародованные документы принадлежат Федеральному бюро расследований и связаны с обвинениями в сексуальном насилии против Трампа. Во время первоначальной публикации "файлов Эпштейна" этих документов не было, что заметил ряд британских и американских СМИ.
После огласки Министерство юстиции США сообщило, что некоторые файлы якобы были помечены, как "дубликаты", поэтому не были видимы для общественности. Сейчас эта ошибка уже исправлена.
Сами "потерянные" файлы содержат материалы из трех отдельных интервью, которые в ФБР провели с одной из пострадавших. Она утверждала, что подвергалась сексуальному насилию со стороны Джеффри Эпштейна и издевательствам со стороны Трампа.
"Трамп последовательно отрицал любые правонарушения, и он сам, как и Белый дом, заявили, что в деле Эпштейна его оправдали. В предыдущем заявлении в четверг пресс-секретарь президента Каролина Ливитт заявила, что обвинения "абсолютно безосновательны" и "не подкреплены никакими достоверными доказательствами", - напомнило издание.
Напомним, что в начале 2026 года Минюст США обнародовал очередную порцию так называемых файлов Эпштейна. Там более трех миллионов страниц. Президент США Трамп упоминается более 38 тысяч раз в 5300 файлах.
При этом 16 февраля генеральный прокурор страны Пэм Бонди обнародовала полный перечень известных людей и публичных деятелей, чьи имена упоминаются в документах по делу Джеффри Эпштейна.
Сам Трамп только в феврале впервые прокомментировал то, что его имя десятки тысяч раз фигурирует в очередной порции фалов Эпштейна. По его словам, он не имеет никакого отношения к делу сексуального преступника.