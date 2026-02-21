ua en ru
Главная » Новости » В мире

Скандал вокруг принца Эндрю: правительство Британии готовит новый закон

Британия, Суббота 21 февраля 2026 02:30
Скандал вокруг принца Эндрю: правительство Британии готовит новый закон Фото: Король Чарльз III (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Британские власти изучают возможность изменения законодательства, которое может повлиять на порядок наследования короны. Вопрос обсуждается на фоне расследования и международных консультаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Возможные изменения в законе

Правительство Великобритания намерено рассмотреть новое законодательство, которое позволит исключить Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из линии престолонаследия.

По словам источника, обсуждение законопроекта может начаться после завершения полицейского расследования, касающегося связей принца с американским финансистом Джеффри Эпштейном, ранее осужденным за сексуальные преступления.

Необходимость международных консультаций

Собеседник отметил, что любые изменения в порядке наследования потребуют консультаций с государствами, где главой государства формально остается британский монарх — Чарльз III. Без согласования с этими странами такие шаги реализовать невозможно.

Арест и расследование

Бывший принц был арестован 19 февраля по подозрению в злоупотреблении государственным положением.

Позднее его освободили под следствие после допроса. Этот эпизод стал первым случаем ареста члена британской королевской семьи с 1649 года.

Дополнительное внимание к делу привлекли документы, опубликованные Министерством юстиции США в начале февраля.

В материалах утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну. Сейчас обстоятельства этих обвинений продолжают проверяться следствием

Напоминаем, что Великобритания готовит новый масштабный пакет военной поддержки для Украины, направленный на усиление системы противовоздушной обороны. По имеющейся информации, в него планируют включить около тысячи ракет, которые должны помочь укрепить защиту украинского неба на фоне продолжающихся атак.

Отметим, что Великобритания объявила о намерении направить Украине военную поддержку на сумму около 13 млрд фунтов стерлингов. В Лондоне подчеркнули, что продолжат поддерживать Киев и в дальнейшем, помогая стране противостоять агрессии со стороны России.

