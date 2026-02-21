Скандал вокруг принца Эндрю: правительство Британии готовит новый закон
Британские власти изучают возможность изменения законодательства, которое может повлиять на порядок наследования короны. Вопрос обсуждается на фоне расследования и международных консультаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Читайте также: Решительно и бескомпромиссно: король Чарльз III отреагировал на арест брата
Возможные изменения в законе
Правительство Великобритания намерено рассмотреть новое законодательство, которое позволит исключить Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из линии престолонаследия.
По словам источника, обсуждение законопроекта может начаться после завершения полицейского расследования, касающегося связей принца с американским финансистом Джеффри Эпштейном, ранее осужденным за сексуальные преступления.
Необходимость международных консультаций
Собеседник отметил, что любые изменения в порядке наследования потребуют консультаций с государствами, где главой государства формально остается британский монарх — Чарльз III. Без согласования с этими странами такие шаги реализовать невозможно.
Арест и расследование
Бывший принц был арестован 19 февраля по подозрению в злоупотреблении государственным положением.
Позднее его освободили под следствие после допроса. Этот эпизод стал первым случаем ареста члена британской королевской семьи с 1649 года.
Дополнительное внимание к делу привлекли документы, опубликованные Министерством юстиции США в начале февраля.
В материалах утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну. Сейчас обстоятельства этих обвинений продолжают проверяться следствием
