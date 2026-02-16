ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп, Обама и Гейтс: в США озвучили имена более 300 знаменитостей из файлов Эпштейна

США, Понедельник 16 февраля 2026 02:51
UA EN RU
Трамп, Обама и Гейтс: в США озвучили имена более 300 знаменитостей из файлов Эпштейна Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала полный список знаменитостей и известных публичных лиц, имена которых встречаются в файлах Джеффри Эпштейна.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает Fox News со ссылкой на письмо Бонди в Конгресс.

Среди фигурантов списка - бывший президент США Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Ким Кардашьян, Курт Кобейн, Марк Цукерберг и Брюс Спрингстин. Всего в списке более 300 человек, большинство из которых являются государственными чиновниками или известными публичными лицами, и чьи имена хотя бы один раз встречаются в материалах дела.

В Министерстве юстиции США уточнили, что имена фигурантов фигурируют в "широком спектре контекстов": от прямой переписки с Эпштейном или его сообщницей Джислен Максвелл до упоминаний в документах, которые непосредственно не связаны с уголовной деятельностью.

Эксперты отмечают, что присутствие в документах не означает участия в преступлениях, но обнародование списка позволяет общественности и следователям лучше понимать масштабы сети Эпштейна и круг его контактов.

Публикация списка вызвала широкий резонанс в США и мире, в частности среди медиа и пользователей соцсетей, из-за присутствия в нем политических лидеров и известных артистов.

Напоминаем, что опубликованные электронные письма из новой части архива Джеффри Эпштейна свидетельствуют о том, что финансист на протяжении нескольких лет предпринимал попытки добиться личной встречи с диктатором Владимиром Путиным.

Отметим, что бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон объявил о выходе из "Лейбористской партии", объяснив решение желанием не ухудшать репутацию партии в свете новых публикаций по делу Джеффри Эпштейна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Барак Обама
Новости
Москва под массированной атакой дронов: что известно
Москва под массированной атакой дронов: что известно
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы