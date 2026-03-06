В США виклали "втрачені" файли Епштейна: там згадується Трамп

Міністерство юстиції США опублікувало частину файлів зі справи Джеффрі Епштейна, які вважалися "втраченими". В цих файлах фігурує президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Оприлюднені документи належать Федеральному бюро розслідувань та пов'язані зі звинуваченнями у сексуальному насильстві проти Трампа. Під час початкової публікації "файлів Епштейна" цих документів не було, що помітила низка британських та американських ЗМІ.

Після розголосу Міністерство юстиції США повідомило, що деякі файли нібито були помічені, як "дублікати", тому не були видимі для громадськості. Зараз цю помилку вже виправлено.

Самі "втрачені" файли містять матеріали з трьох окремих інтерв'ю, які у ФБР провели з однією з постраждалих. Вона стверджувала, що зазнавала сексуального насильства з боку Джеффрі Епштейна та знущань з боку Трампа.