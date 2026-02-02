ua en ru
Секретные файлы Эпштейна: NYT раскрыло новые детали о роли Трампа в скандальном деле

США, Понедельник 02 февраля 2026 16:24
UA EN RU
Секретные файлы Эпштейна: NYT раскрыло новые детали о роли Трампа в скандальном деле Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В 3 млн страниц документов, связанных с Джеффри Эпштейном, президент США Дональд Трамп упоминается более 38 тысяч раз в 5300 файлах. При этом данные о каких-то нарушениях с его стороны там отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание, изучившее обнародованные документы, пишет, что они содержат много упоминаний о Трампе, который до начала 2000-х был близким другом Эпштейна.

Президент США отрицает любые правонарушения, связанные с Эпштейном. При этом и заместитель генпрокурора страны Тодд Бланш отмечает, что в файлах не содержится повода для расследования в отношении Трампа.

Упоминания о Трампе в тысячах документов

NYT нашло в новый "файлах Эпштейна" более чем 5300 файлов, в которых более 38 000 раз упоминается о Трампе, а также его жене Мелании и клубе Мар-а-Лаго во Флориде.

Отмечается, что многие обнародованные документы являются новостями и общедоступными материалами из электронной почты Эпштейна. Они также свидетельствуют, что тот долго следил за жизнью Трампа после его политического взлета и искал способы использовать это в своих целях.

Кроме того, в файлах присутствуют заметки и стенограммы интервью следователей с жертвами Эпштейна. Некоторые из потерпевших вспоминают взаимодействие с Трампом во время встречи в Мар-а-Лаго или у Эпштейна, однако они не указывают на неправомерное поведение нынешнего президента США.

Дело Эпштейна

Напомним, 10 декабря американский суд принял решение разрешить обнародование материалов расследования дела сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Раскрытие стало возможным после принятия закона о прозрачности файлов Эпштейна.

Эпштейн умер в федеральной тюрьме в 2019 году, официальная версия - самоубийство. Но обстоятельства его смерти остаются загадкой - существует версия, что его могли ликвидировать из-за опасных знаний.

Отметим, 19 декабря Министерство юстиции США начало публикацию нового большого массива файлов, связанных с Джеффри Эпштейном.

РБК-Украина ранее писало, что в новых материалах по делу Джеффри Эпштейна фигурирует имя Дональда Трампа. В документах говорится о его знакомстве с 14-летней девушкой на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

