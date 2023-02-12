ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В воздушном пространстве США зафиксировали еще один неизвестный объект: его уже сбили

Новина українською →
Воскресенье 12 февраля 2023 23:21
В воздушном пространстве США зафиксировали еще один неизвестный объект: его уже сбили Фото: В воздушном пространстве США сбили еще один неизвестный объект
Автор: Олег Васкив

Американские военные зафиксировали очередной летающий объект в воздушном пространстве США на границе с Канадой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter конгрессмена Джека Бергмана.

"Сбили еще один объект над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия лётчиков-истребителей", - отметил политик.

В то же время Бергман добавил, что американская общественность заслуживает получить больше информации о появлении неизвестных объектов в воздушном пространстве США в последнее время.

CNN пишет, что приказ уничтожить неизвестный летающий объект отдал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Напомним, недавно у побережья Каролины в США сбили китайский воздушный шар, который считали разведывательным аппаратом.

Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков объекта. Его хотят изучить на наличие шпионских технологий Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Россияне получили две новые версии "Шахедов" от Ирана: что о них известно
Россияне получили две новые версии "Шахедов" от Ирана: что о них известно
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм