В воздушном пространстве США зафиксировали еще один неизвестный объект: его уже сбили
Американские военные зафиксировали очередной летающий объект в воздушном пространстве США на границе с Канадой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter конгрессмена Джека Бергмана.
"Сбили еще один объект над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия лётчиков-истребителей", - отметил политик.
В то же время Бергман добавил, что американская общественность заслуживает получить больше информации о появлении неизвестных объектов в воздушном пространстве США в последнее время.
CNN пишет, что приказ уничтожить неизвестный летающий объект отдал президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Напомним, недавно у побережья Каролины в США сбили китайский воздушный шар, который считали разведывательным аппаратом.
Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков объекта. Его хотят изучить на наличие шпионских технологий Китая.
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