В воздушном пространстве США зафиксировали еще один неизвестный объект: его уже сбили

Фото: В воздушном пространстве США сбили еще один неизвестный объект

Американские военные зафиксировали очередной летающий объект в воздушном пространстве США на границе с Канадой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter конгрессмена Джека Бергмана.

"Сбили еще один объект над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия лётчиков-истребителей", - отметил политик. В то же время Бергман добавил, что американская общественность заслуживает получить больше информации о появлении неизвестных объектов в воздушном пространстве США в последнее время. CNN пишет, что приказ уничтожить неизвестный летающий объект отдал президент Соединенных Штатов Джо Байден.