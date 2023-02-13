ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столтенберг об инцидентах с воздушными шарами: последствия действий РФ и Китая

Новина українською →
Понедельник 13 февраля 2023 16:18
Столтенберг об инцидентах с воздушными шарами: последствия действий РФ и Китая Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Обнаружение в воздушном пространстве США нескольких воздушных шаров-шпионов являются последствием схем, которые используют Россия и Китая для разведки против стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"То, что мы увидели в США на прошлой неделе - это часть схемы, при которой Китай, а также Россия увеличивают разведывательную и наблюдательную деятельность против государств-членов НАТО через различные каналы. Уже были задействованы киберпространство, спутники и теперь - аэростаты", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, на фоне таких событий необходимо быть бдительными и увеличить обмен разведданными, а также мониторинг воздушного пространства в рамках Североатлантического альянса.

Генсек также отметил, что усиление сотрудничества в космической сфере, в том числе в сфере сбора данных через спутники и обмена этими данными, будет обсуждаться на предстоящей встрече глав Минобороны стран Альянса.

Напомним, ранее стало известно, что 4 февраля США сбили китайский воздушный шар, который мог использоваться для разведки.

Также мы писали, что 12 февраля на севере США был зафиксирован еще один неопознанный летающий объект и сбили его.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Йенс Столтенберг
NEWS
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне