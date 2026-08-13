Путин посетил остров, на который претендует Япония. В Токио отреагировали

Во время пребывания на острове Путин осмотрел рыбоперерабатывающий завод Ясный, где ему показали рыбную продукцию, в том числе тунцев и палтуса. Видео из его поездки опубликовала пресс-служба Кремля.

После посещения предприятия диктатор отправился в Южно-Сахалинск, где пообщался с местными жителями.

Правительство Японии резко осудило такие действия Кремля. Министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги отметил принадлежности этих территорий:

"Северные еритории, включая Эторофу, являются неотъемлемой частью территории Японии как с исторической точки зрения, так и на основании международного права. Япония решительно протестует против этого визита", - отметил он.