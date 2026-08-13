Путин посетил остров, на который претендует Япония. В Токио отреагировали
Российский диктатор Владимир Путин впервые посетил остров Итуруп, входящий в Курильский архипелаг и являющийся предметом территориального спора с Японией. В Токио уже отреагировали на этот визит и выразили решительный протест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Во время пребывания на острове Путин осмотрел рыбоперерабатывающий завод Ясный, где ему показали рыбную продукцию, в том числе тунцев и палтуса. Видео из его поездки опубликовала пресс-служба Кремля.
После посещения предприятия диктатор отправился в Южно-Сахалинск, где пообщался с местными жителями.
Правительство Японии резко осудило такие действия Кремля. Министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги отметил принадлежности этих территорий:
"Северные еритории, включая Эторофу, являются неотъемлемой частью территории Японии как с исторической точки зрения, так и на основании международного права. Япония решительно протестует против этого визита", - отметил он.
Территориальный спор между Японией и РФ
Южные Курильские острова, называемые в Японии Северными территориями, находятся под контролем России. В то же время, Токио считает своей территорией Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи.
Территориальный спор вокруг островов остается одним из главных препятствий для заключения мирного договора между Россией и Японией после Второй мировой войны. Москва настаивает, что ее суверенитет над островами закреплен международными документами и не подлежит пересмотру.
Переговоры о мирном договоре между странами были приостановлены Москвой в 2022 году после того, как Токио ввело санкции против России.
В 2023 году Япония выразила протест России в связи с планами провести ракетные учения с 18 по 22 апреля в районе южной части Курильских островов.