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Премьер Японии возмутилась визитом Путина на Итуруп, посла РФ вызывают "на ковер"

15:12 13.08.2026 Чт
2 мин
Токио планирует серьезный разговор с российским дипломатом
aimg Юлия Капитонова
Премьер Японии возмутилась визитом Путина на Итуруп, посла РФ вызывают "на ковер" Фото: Санаэ Такаити, премьер-министр Японии (Getty Images)
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Остров Итуруп является неотъемлемой частью Японии, потому Токио осуждает несогласованный визит российского диктатора Владимира Путина на эту территорию.

С таким заявлением выступила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

На фоне последних событий Такаити напомнила России и миру, что Северные территории, в том числе остров Итуруп, принадлежат исключительно Японии.

Она подчеркнула, что речь идет не только об историческом контексте, но и о международном праве.

Как отметила премьер-министр, недавний визит Путина "несовместим с последовательной позицией Японии" в отношении ее островов.

Также стало известно, что Токио срочно вызывает "на ковер" посла России в Японии Николая Ноздрева.

Правительство страны уже выразило решительный протест в связи с визитом Путина на остров.

Министр иностранных дел Тосимицу Мотеги заявил журналистам, что призвал Ноздрева передать протест Токио российскому правительству. Ноздрев на японском языке заявил, что воздержится от комментариев.

Япония напоминает, что островная цепь, в которую входят Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, была незаконно захвачена Советским Союзом вскоре после капитуляции Токио во Второй мировой войне. В то же время Россия лжет, что оккупация была законной.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Путин впервые посетил остров Итуруп, который входит в Курильский архипелаг и является предметом территориального спора с Японией.

Токио сразу выступил с официальным заявлением и дал понять, что решительно протестует против визита российского диктатора.

Что важно понимать, спор между странами по поводу принадлежности упомянутых островов остается одной из главных причин, из-за которых Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны.

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