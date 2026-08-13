МИД Украины жестко осудил провокационный визит Путина на Итуруп
МИД Украины резко осудил визит российского диктатора Владимира Путина на оккупированный японский остров Итуруп. В ведомстве назвали такие действия провокацией и очередной попыткой устрашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный комментарий МИД Украины.
Провокация и демонстрация пренебрежения
В украинском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что расценивают этот шаг Кремля как сознательную попытку повышения напряжения, запугивания и попытки легитимировать незаконную оккупацию.
"Россия понимает только язык силы. Никакие демонстративные визиты российского руководства, десятилетия оккупации или пропаганда не способны изменить очевидное: Итуруп и другие острова Северных территорий являются неотъемлемой частью Японии", - подчеркнули в МИД.
В министерстве отметили, что суверенитет Токио над этими землями основывается на международном праве и исторических фактах, а сама оккупация не создает никаких законных прав для РФ.
Ревизионизм от Европы к Тихому океану
В МИД добавили, что Российская Федерация применяет одинаковую силу империалистические методы как в Европе, так и в Тихоокеанском регионе, пытаясь силой переписать границы.
"Украина слишком хорошо знает эту российскую тактику. Она не должна преуспевать ни в Европе, ни в Тихоокеанском регионе", - отмечается в заявлении.
Украинские дипломаты выразили полную солидарность с Японией и призвали международное сообщество усиливать санкционное и дипломатическое давление на Москву, пока оно не прекратит оккупацию чужих территорий.
Реакция Токио на визит Путина на Итуруп
Напомним, что визит российского диктатора Владимира Путина на остров Итуруп вызвал резкое негодование в Токио. Японское правительство выразило решительный протест и вызвало посла РФ "на ковер".
В частности, премьер-министр Японии Санаэ Такаичи подчеркнула, что остров Итуруп является неотъемлемой частью Японии, поэтому страна категорически осуждает этот несогласованный шаг Кремля.
Кроме того, поездка Путина обострила давний территориальный спор между государствами, ведь диктатор впервые отважился прибыть на эту территорию.
В ответ на подобные действия дипломатическое ведомство Японии вызвало российского посла, чтобы передать официальный протест Кремлю и осудить провокации со стороны РФ.