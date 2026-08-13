МИД Украины жестко осудил провокационный визит Путина на Итуруп

МИД Украины резко осудил визит российского диктатора Владимира Путина на оккупированный японский остров Итуруп. В ведомстве назвали такие действия провокацией и очередной попыткой устрашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный комментарий МИД Украины.

Провокация и демонстрация пренебрежения

В украинском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что расценивают этот шаг Кремля как сознательную попытку повышения напряжения, запугивания и попытки легитимировать незаконную оккупацию.

"Россия понимает только язык силы. Никакие демонстративные визиты российского руководства, десятилетия оккупации или пропаганда не способны изменить очевидное: Итуруп и другие острова Северных территорий являются неотъемлемой частью Японии", - подчеркнули в МИД.

В министерстве отметили, что суверенитет Токио над этими землями основывается на международном праве и исторических фактах, а сама оккупация не создает никаких законных прав для РФ.

Ревизионизм от Европы к Тихому океану

В МИД добавили, что Российская Федерация применяет одинаковую силу империалистические методы как в Европе, так и в Тихоокеанском регионе, пытаясь силой переписать границы.

"Украина слишком хорошо знает эту российскую тактику. Она не должна преуспевать ни в Европе, ни в Тихоокеанском регионе", - отмечается в заявлении.

Украинские дипломаты выразили полную солидарность с Японией и призвали международное сообщество усиливать санкционное и дипломатическое давление на Москву, пока оно не прекратит оккупацию чужих территорий.