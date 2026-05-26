Ормузский пролив Война в Украине

США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив, - WSJ

20:11 26.05.2026 Вт
2 мин
Конвоирование первого гражданского судна уже завершено
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: США помогли первому гражданскому судну преодолеть Ормуз (Getty Images)

Военно-морские силы США возобновили операцию по сопровождению торговых судов при пересечении Ормузского пролива.

Американские военные корабли уже завершили конвоирование первого гражданского объекта у побережья Омана. Им стал греческий супертанкер, загруженный двумя миллионами баррелей нефти.

Это судно оставалось заблокированным в Персидском заливе с начала марта этого года. Сейчас танкер успешно возобновил движение и направляется в Индию для разгрузки.

Текущая миссия является восстановлением американской инициативы "Проект Свобода", которая призвана гарантировать безопасность судоходства в этом важном морском коридоре. Предыдущий запуск программы завершился неудачей - ее прекратили примерно через 36 часов после старта.

В ближайшие дни Командование ВМС США планирует обеспечить безопасный проход через пролив для около десятка гражданских судов. В этот перечень войдут как крупные контейнеровозы, так и нефтяные супертанкеры.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение "в основном согласовано" и осталось согласовать лишь детали. В то же время Иран опроверг его слова о полном открытии Ормуза - Тегеран настаивает, что контроль над проливом, маршрутами и разрешениями будет оставаться за Исламской Республикой.

Недавно Financial Times писало, что посредники между США и Ираном работают над меморандумом о продлении перемирия на 60 дней и создании основы для переговоров по иранской ядерной программе.

Отметим, 26 мая американская армия атаковала иранские катера и ЗРК, которые пытались установить мины в Ормузском проливе и открыли огонь по авиации США.

