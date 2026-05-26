Иран обещает открыть Ормузский пролив через месяц после сделки с США, - Nikkea

США и Иран обсуждают план, который предусматривает открытие Ормузского пролива примерно через 30 дней после того, как обе стороны достигнут соглашения о прекращении военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ближневосточный дипломатический источник Nikkea .

"Иран продолжит разминирование пролива в течение 30-дневного периода после достижения соглашения. После этого корабли из всех стран смогут свободно и безопасно плавать, как это было до фактического закрытия. Иран не будет взимать транзитные сборы". - пишет издание.

Еще известно, что прекращение огня, согласованное США и Ираном в начале апреля, должно быть продлено на 60 дней.

Газета пишет, что план заключается в том, чтобы провести переговоры по ядерной программе Ирана в течение этой двухмесячной паузы в военных действиях. Будут разработаны конкретные меры по обращению с обогащенным ураном Ирана.

Кроме того известно, что снятие санкций США и размораживание иранских активов будут внедряться поэтапно.

Еще издание сообщает, что к территориям, где боевые действия прекратятся, принадлежит Ливан. Иран требовал от Израиля прекратить нападения на "Хезболлу" как условие прекращения конфликта. Между тем Израиль требует разоружения "Хезболлы".

Но одобрение Верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи, как говорят, является ключевым для предложенного соглашения. Будет ли достигнуто окончательное соглашение, пока непонятно.