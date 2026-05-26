Перемирие окончено? США нанесли удары по катерам и ЗРК на юге Ирана

03:15 26.05.2026
С какой целью США нанесли удары и значит ли это возобновление войны?
Армия США атаковала иранские катера и ЗРК, которые пытались установить мины в Ормузском проливе и открыли огонь по американской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналистки Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х.

Она написала, что об инциденте на Юге Ирана телеканалу сказал представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс.

"Сегодня американские войска нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских сил. Целями стали ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины", - заявил он.

Позже со ссылкой на неназванного чиновника США журналист раз уточнила, что американские войска уничтожили 2 иранских катера при попытке установить мины в Ормузском проливе. Но инцидент не значит, что перемирие окончилось.

"Военные уничтожили оба судна КСИР, а также нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу в Бандар-Аббасе, который был нацелен на американские военные самолеты. "Это были оборонительные удары". По словам двух хорошо информированных источников, это не означает, что перемирие закончилось", - говорится в публикации.

Позже Дженнифер Гриффин опубликовала третий пост, в котором заявила, что по ее информации, удары США на данный момент завершены.

Она повторила, что эти действия носили оборонительный, а не наступательный характер. То есть, инцидент не был попыткой нарушить перемирие. Также журналист уточнила, что иранский ЗРК не просто нацелился на боевые самолеты США, а обстрелял их.

Попытка завершить войну

Напомним, что США и Иран через посредников активно ведут переговоры, чтобы достичь соглашения о прекращении войны. Первым делом стороны пытаются согласовать меморандум о взаимопонимании, который предусматривает в первую очередь нацелен на завершение войны.

Если документ будет согласован, тогда в течение 30-60 дней обе страны намерены достичь финальной сделки, где уже будет обсуждаться ядерный вопрос и не только.

Еще источник Fox News рассказал, что меморандум готов уже на 95%, а президент США Дональд Трамп дал время на окончательное утверждение документа примерно не больше 7 дней.

