США ударили санкциями по китайскому НПЗ и терминалу: что ответили в Пекине
Китайский независимый нефтеперерабатывающий завод и нефтяной терминал попали под санкции США за поставки иранской нефти. В Пекине отреагировали на ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США и Global Times.
Санкции США
9 октября Соединенные Штаты ввели новые санкции из-за экспорта нефти и нефтехимической продукции из Ирана. Под ограничения попали около 100 человек, компаний и судов, которые способствовали торговле Ирана нефтью и нефтепродуктами.
"Эти субъекты вместе сделали возможным экспорт нефти и нефтепродуктов на миллиарды долларов, обеспечивая критически важный доход иранскому режиму и его поддержку террористических групп, которые угрожают Соединенным Штатам", - говорится в заявлении.
Так, Министерство финансов США внесло в санкционный список Shandong Jincheng Petrochemical Group - независимый нефтеперерабатывающий завод в провинции Шаньдун, который, по данным ведомства, закупил миллионы баррелей иранской нефти с 2023 года.
Также под санкции попал китайский нефтяной терминал Rizhao Shihua Crude Oil Terminal, работающий в порту Ланьшань.
Реакция Пекина
В ответ Китай решительно осудил действия США. Представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь назвал эти санкции "незаконными и односторонними".
"Китай всегда решительно выступал против незаконных односторонних санкций, которые не имеют основания в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН", - заявил он.
В Пекине призвали Соединенные Штаты "отказаться от ошибочной практики прибегать к санкциям по собственному желанию".
Санкции США против Ирана
Напомним, в сентябре США ввели санкции против более десяти физических и юридических лиц в Иране, Гонконге и ОАЭ, которые помогают Тегерану получать доходы от продажи нефти в обход международного эмбарго.
В августе объявили санкции против международной сети компаний и судов "теневого флота" Ирана из-за незаконной транспортировки нефти в Китай.
В июле Соединенные Штаты ввели ограничения против незаконной финансовой сети Ирана, действовавшей в Гонконге, ОАЭ и Турции.
В июне Министерство финансов США расширило санкции против Ирана, в частности, с целью предотвращения распространения ядерного оружия.
Еще раньше США также накладывали ограничения на сеть, которая поставляла топливо для иранских ракет.