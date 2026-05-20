США на фоне посягательств Трампа на Кубу выдвинули обвинения Кастро в убийстве

Американский Минюст выдвинул официальные обвинения в убийстве граждан США бывшему президенту Кубы Раулю Кастро. В США утверждают, что именно под его руководством 30 лет назад были сбиты самолеты гуманитарной миссии "Братья спасения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Министерство юстиции США утверждает, что Рауль Кастро, который тогда возглавлял министерство обороны Кубы, лично участвовал в принятии рокового решения. Именно он стоял за приказом атаковать два безоружных самолета 24 февраля 1996 года.
Обвинительный акт содержит четыре пункта по убийству и два - по уничтожению воздушных судов. Вместе с многолетним лидером Кубы по делу проходят еще пятеро со-подсудимых.
Гуманитарная миссия "Братья спасения" состояла из бывших кубинцев, которым удалось бежать в Штаты и получить гражданство страны. Они помогали другим землякам покинуть "остров Свободы".
В тот день два небольших самолета Cessna с четырьмя активистами вылетели на Кубу, чтобы отыскать плоты с кубинцами, и помочь им спастись от режима Кастро. Однако ПВО страны и истребители сбили самолеты.
США заявляют, что по приказу Кастро самолеты сбили в международных водах, а Гавана утверждает, что самолеты сбили уже в небе Кубы.
Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш озвучил обвинения в Башне Свободы в Майами. Место выбрали символическое для кубинской диаспоры.
"Почти 30 лет семьи четырех убитых американцев ждали справедливости", - заявил Бланш.
Он подчеркнул, что нельзя позволять странам и их лидерам убивать американцев безнаказанно. США будут преследовать виновных, кем бы они ни были.
"Мое послание сегодня четкое: Соединенные Штаты и президент Трамп не забывают и не забудут своих граждан", - добавил чиновник.
Аналитики делают выводы, что это вполне возможно, ведь Вашингтон имеет юридические документы, как и в деле с диктатором Венесуэлы, которого Штаты обвинили в наркотрафике, а затем вывезли из Каракаса.
Кроме того, Южное командование США в X выложило "рекламный ролик" с намеком, что американские военные корабли совсем рядом с Кубой.
Добро пожаловать на Карибы, Nimitz Carrier Strike Group!- Южное командование США (@Southcom) 20 мая 2026 г.
Авианосец USS Nimitz (CVN 68), экипаж авиакрыла 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) и USNS Patuxent (T-AO 201) являются воплощением готовности и присутствия, непревзойденного охвата и летальности, а также стратегической... pic.twitter.com/83mfzSIKzd
Пока не понятно, что именно теперь будет делать Трамп, но аналитики сходятся во мнении, что этот шаг закладывает юридическую основу для свержения коммунистического правительства на острове.
США шаг за шагом давят на Кубу для смены там коммунистического режима. Уже который месяц остров находится в блокаде и остался без капли горючего.
Из-за этого в стране продолжаются постоянные блэкауты, мусор не вывозится, литр бензина стоит 8 долларов, а медики отменяют операции. Население перешло к режиму перманентных протестов.
Кроме морской блокады, которая привела к масштабным блэкаутам и краху экономики, США ввели санкции против чиновников Гаваны.
А еще Вашингтон оставил Кубу без никеля. Канадская горнодобывающая компания Sherritt после требований Трампа покидает Остров свободы, что нанесет еще один удар по экономике страны.
Кроме того, США начали странную активность возле Кубы - запустили массовую воздушную разведку. Аналитики уже провели параллели между этим, и событиями в Венесуэле и Иране.