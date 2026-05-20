США на фоне посягательств Трампа на Кубу выдвинули обвинения Кастро в убийстве

Министерство юстиции США утверждает, что Рауль Кастро, который тогда возглавлял министерство обороны Кубы, лично участвовал в принятии рокового решения. Именно он стоял за приказом атаковать два безоружных самолета 24 февраля 1996 года.

Обвинительный акт содержит четыре пункта по убийству и два - по уничтожению воздушных судов. Вместе с многолетним лидером Кубы по делу проходят еще пятеро со-подсудимых.

В чем суть дела

Гуманитарная миссия "Братья спасения" состояла из бывших кубинцев, которым удалось бежать в Штаты и получить гражданство страны. Они помогали другим землякам покинуть "остров Свободы".

В тот день два небольших самолета Cessna с четырьмя активистами вылетели на Кубу, чтобы отыскать плоты с кубинцами, и помочь им спастись от режима Кастро. Однако ПВО страны и истребители сбили самолеты.

США заявляют, что по приказу Кастро самолеты сбили в международных водах, а Гавана утверждает, что самолеты сбили уже в небе Кубы.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш озвучил обвинения в Башне Свободы в Майами. Место выбрали символическое для кубинской диаспоры.

"Почти 30 лет семьи четырех убитых американцев ждали справедливости", - заявил Бланш.

Он подчеркнул, что нельзя позволять странам и их лидерам убивать американцев безнаказанно. США будут преследовать виновных, кем бы они ни были.

"Мое послание сегодня четкое: Соединенные Штаты и президент Трамп не забывают и не забудут своих граждан", - добавил чиновник.

Все теперь пойдет по сценарию Мадуро?

Аналитики делают выводы, что это вполне возможно, ведь Вашингтон имеет юридические документы, как и в деле с диктатором Венесуэлы, которого Штаты обвинили в наркотрафике, а затем вывезли из Каракаса.

Кроме того, Южное командование США в X выложило "рекламный ролик" с намеком, что американские военные корабли совсем рядом с Кубой.

Добро пожаловать на Карибы, Nimitz Carrier Strike Group!



Авианосец USS Nimitz (CVN 68), экипаж авиакрыла 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) и USNS Patuxent (T-AO 201) являются воплощением готовности и присутствия, непревзойденного охвата и летальности, а также стратегической... pic.twitter.com/83mfzSIKzd - Южное командование США (@Southcom) 20 мая 2026 г.

Пока не понятно, что именно теперь будет делать Трамп, но аналитики сходятся во мнении, что этот шаг закладывает юридическую основу для свержения коммунистического правительства на острове.