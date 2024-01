США давят на банки в Гонконге для соблюдения санкций против России, - Nikkei

Директор сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США Андреа Гаки в среду председательствовала на двух встречах, в которых участвовали представители китайских и западных финансовых учреждений и гонконгского отделения Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег.

На одной из встреч присутствовали руководители Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, CMB Wing Lung Bank, UBS, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays и BlackRock.

Один из участников встречи сообщил, что официальные лица США хотят, чтобы финансовые учреждения начали проверять транзакции и ограничивали товары, которые отправляются в РФ.

Чиновники США не в первый раз посещают Гонконг с этой целью

Банки потребовали от американских чиновников подробностей о том, как на них повлияет декабрьский указ, который подвергает иностранные финансовые учреждения вторичным санкциям, если они помогут России обойти ограничения.

В июне прошлого года представители Минфина США встречались с представителями финансовых учреждений Гонконга, в частности Bank of China Hong Kong и Standard Chartered, чтобы призвать банки и регулирующие органы выявить американские высокотехнологичные товары, поставляемые в Россию через Гонконг.

В сентябре прошлого года HSBC ужесточил свои требования и прекратил услуги денежных переводов для российских корпоративных клиентов, уведомив бизнес-клиентов о том, что было принято решение "минимизировать операционное влияние на Россию и Беларусь".

РФ пытается обходить санкции стран Запада

СМИ сообщали, что компании в Финляндии отправляли в Россию товары, используемые в военной технике. Заказчики этих компаний имеют связи с русскими службами и оборонным сектором.

Недавно Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России. Под ограничения попали активы Минобороны РФ.

В конце декабря президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, которые помогают России.