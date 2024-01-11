США ввели санкции против военного полигона РФ и трех самолетов
Соединенные Штаты Америки сегодня, 11 января, ввели новые санкции против России. Под ограничения попали активы Минобороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.
Отмечается, что под ограничения попали Ашулукский полигон и Владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс.
Ашулук
Полигон (учебный центр) Вооруженных сил Российской Федерации. Он расположен в Астраханской области к востоку от железнодорожной станции Ашулук, на границе с Казахстаном. Предназначен для испытания зенитно-ракетных вооружений войск противовоздушной обороны и проведения военных учений с применением этого оружия.
Также США ввели ограничения против генерального директора ОАО "Государственная авиакомпания "224-й отдельный авиационный отряд" Владимира Михейчика.
224 летный отряд
Российское авиационное предприятие, являющееся дочерней структурой Министерства обороны Российской Федерации. Авиакомпания обеспечивает транспортные авиационные перевозки в интересах государственных структур, а также выполняет нерегулярные грузовые коммерческие перевозки в России и за рубежом.
Отдельно Вашингтон ввел санкции против трех российских тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД.
Санкции США против России
Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США хотят ввести дополнительные санкции против тех, кто способствует поставке оружия между Россией и КНДР и РФ и Ираном.
Также Bloomberg писало, что все большее число признаков свидетельствует, что потоки нефти в Россию могут столкнуться с перебоями после усиления санкций США, направленных против торговцев и судоходных компаний, перевозящих нефть.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия научилась обходить западные санкции, которые против Москвы ввели за полномасштабное вторжение в Украину.
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