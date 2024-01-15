Россия продолжает получать военную продукцию из Финляндии, - СМИ
Действующие в Финляндии компании с российским происхождением отправляли в Россию товары, используемые в военной технике. Заказчики этих компаний имеют связи с русскими службами и оборонным сектором.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Так, расследователи обнаружили ряд компаний, зарегистрированных в Финляндии и имеющих связи с Россией. В свою очередь, их клиенты связаны с российскими силовыми структурами.
В общей сложности было обнаружено около 20 компаний, экспортировавших в Россию компоненты, которые могут использоваться в оборонной промышленности.
Это небольшие логистические компании, основатели которых соединены с Россией, а их кабинеты расположены в маленьких помещениях, в большей степени в юго-восточной части страны, около больших логистических центров.
Поставки для войны против Украины
Одна из компаний, попавшая в фокус внимания, работает в районе Лаппеенранты. По таможенным данным обнаружено, что она поставляла в Россию разнообразные продукты, такие как датчики, дизельные двигатели, топливные насосы и компоненты для коробок автомобилей.
Подобные западные компоненты находились в уничтоженной в Украине российской технике, однако не все это подпадает под западные санкции.
Связи с ФСБ
Согласно расследованию, два клиента этой компании имеют связи с ФСБ, о чем указывают публичные данные о закупках у России. Одна из этих компаний-клиентов даже обнародовала на своем веб-сайте благодарность ФСБ за эффективное сотрудничество.
Представители компании отказались комментировать эту информацию во время общения с журналистами.
Схемы снабжения
Также выявлены случаи экспорта в Россию разнообразного оптического и электронного оборудования - будь то непосредственно или через финскую компанию, выступавшую посредником в цепочке поставок, с помощью которого оборудование попало к российскому покупателю.
В частности, есть случаи поставки такого оборудования в Узбекистан, который считается одним из путей продаж подсанкционных товаров в Россию.
Неизвестно, какая доля такого чувствительного оборудования, экспортируемая благодаря этим компаниям, в конце оказалась в российской военной технике. Однако, согласно данным расследования следует, что по меньшей мере девять российских клиентов данных финских компаний имеют связи либо с ФСБ, либо с российским оборонно-промышленным комплексом.
Экспорт металлообрабатывающих компонентов
Еще в одном случае финская компания экспортировала в Россию металлообрабатывающее оборудование, а о ее российском партнере нашли информацию, что среди клиентов - в том числе предприятие ОПК, занимающееся производством разведывательных летательных аппаратов и бомбардировщиков.
В компаниях, к которым обращались за комментарием, не согласились общаться открыто. Несколько представителей фирм согласились говорить не под запись и в этих комментариях отрицали, что нарушают санкции. Они утверждали, что не располагают информацией о том, что их продукция оказывается в российском ОПК.
Фигуранты по уголовным делам
Журналистам также удалось выяснить, что, по крайней мере, четыре фирмы, на которые обратили внимание в расследовании, уже фигурируют в уголовных производствах.
Две такие компании осенью 2023 года подверглись санкциям США из-за того, что экспортируемые ими компоненты находили в российских беспилотниках.
Что касается одной из компаний, то пишут, что ее владельцем является гражданин Франции - резидент Финляндии. По предварительным данным, он уже находится под арестом по подозрению в нарушении санкций.
Помощь Украине от Финляндии
Следует отметить, что на официальном уровне Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.
Ранее сообщалось, что правительство Финляндии внесло в парламент свое предложение о дополнении проекта бюджета на 2024 год. Она включает в себя увеличение помощи для Украины.
Недавно министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил, что страна предоставит 3 миллиона евро помощи для улучшения продовольственной безопасности в Украине.
Также мы сообщали, что президент Финляндии Саули Нииностио принял решение о предоставлении Украине большего количества военной помощи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.