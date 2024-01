США тиснуть на банки в Гонконзі для дотримання санкцій проти Росії, - Nikkei

Директор мережі по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США Андреа Гакі в середу головувала на двох зустрічах, у яких брали участь представники китайських і західних фінансових установ та гонконзького відділення Асоціації сертифікованих фахівців по боротьбі з відмиванням грошей.

На одній із зустрічей були присутні керівники Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, CMB Wing Lung Bank, UBS, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays і BlackRock.

Один з учасників зустрічі повідомив, що офіційні особи США хочуть, щоб фінансові установи почали перевіряти транзакції та обмежували товари, які відправляються в РФ.

Чиновники США не вперше відвідують Гонконг із цією метою

Банки зажадали від американських чиновників подробиць про те, як на них вплине грудневий указ, який піддає іноземні фінансові установи вторинним санкціям, якщо вони допоможуть Росії обійти обмеження.

У червні минулого року представники Мінфіну США зустрічалися з представниками фінансових установ Гонконгу, зокрема Bank of China Hong Kong і Standard Chartered, щоб закликати банки та регулюючі органи виявити американські високотехнологічні товари, які постачаються в Росію через Гонконг.

У вересні минулого року HSBC посилив свої вимоги і припинив послуги грошових переказів для російських корпоративних клієнтів, повідомивши бізнес-клієнтів про те, що було ухвалено рішення "мінімізувати операційний вплив на Росію і Білорусь".

РФ намагається обходити санкції країн Заходу

ЗМІ повідомляли, що компанії у Фінляндії відправляли в Росію товари, які використовуються у військовій техніці. Замовники цих компаній мають зв'язки з російськими службами та оборонним сектором.

Нещодавно Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони РФ.

Наприкінці грудня президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії.