Пентагон пожаловался на переданное оружие Украине и сделал тревожное заявление

15:50 19.03.2026 Чт
2 мин
Остальные запасы планируют использовать исключительно для нужд США
aimg Мария Науменко
Пентагон пожаловался на переданное оружие Украине и сделал тревожное заявление фото: министр обороны США Пит Гегсет (Getty Images)

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что нынешние проблемы с военными запасами страны являются следствием решений предыдущей администрации, в частности по передаче оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Пентагоне.

Читайте также: Американская разведка допускает возможность ракетных ударов по территории США

По его словам, значительная часть боеприпасов была направлена не на нужды американских вооруженных сил.

"Мы до сих пор имеем дело с той ситуацией, которую создал Джо Байден, которая привела к исчерпанию запасов и отправке их не нашим собственным вооруженным силам, а в Украину", - подчеркнул он.

Гегсет отметил, что сейчас США пересматривают подходы к использованию военных ресурсов.

"В конце концов, мы считаем, что сейчас эти боеприпасы лучше потратить в наших собственных интересах", - добавил глава Пентагона.

Он также подчеркнул, что новый законопроект о финансировании должен обеспечить надлежащее пополнение запасов и укрепление обороноспособности США.

Напомним, США одновременно поддерживают Украину в войне против России и ведут военную кампанию против Ирана на Ближнем Востоке, что существенно повышает нагрузку на оборонные ресурсы страны. В Вашингтоне все чаще говорят о необходимости пополнения запасов вооружения и пересмотра приоритетов их использования.

В частности, Пентагон уже обратился к Белому дому с просьбой согласовать запрос в Конгресс на выделение более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана, что свидетельствует о масштабе потребностей и росте расходов.

Соединенные Штаты Америки Пит Хегсет Пентагон Поддержка Украины
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО