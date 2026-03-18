Сенаторы США допросят разведку Трампа из-за войны в Иране
Сенаторы США готовятся к публичному допросу руководителей разведки администрации президента Дональда Трампа из-за войны в Иране. Слушания состоятся на фоне резонансной отставки высокопоставленного чиновника, который обвинил власти в развязывании конфликта под внешним давлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Причины парламентского расследования
По информации агентства, Комитет Сената по разведке проведет ежегодные слушания по мировым угрозам, которые на этот раз будут фокусироваться на войне, которая длится с 28 февраля. Законодатели требуют объяснений относительно расходов миллиардов долларов и обоснованности боевых действий.
Особое внимание привлекает отставка Джо Кента, главы Национального центра борьбы с терроризмом. В своем письме он прямо осудил действия администрации.
"Я не могу с чистой совестью поддерживать войну, которая продолжается в Иране. Иран не представлял никакой непосредственной угрозы для нашей страны, и очевидно, что мы начали эту войну из-за давления", - заявил Кент.
Позиция сторонников Трампа
Несмотря на критику, республиканцы в Сенате называют военную кампанию успешной. Председатель комитета Том Коттон убежден, что США достигнут поставленных целей в регионе.
"В конце концов, мы обезвредим иранский режим, их ракетные войска, их беспилотники, их ракетные пусковые установки, их производственный потенциал будет уничтожен", - подчеркнул сенатор Коттон.
В то же время в Демократической партии конфликт называют "войной по собственному выбору", указывая на отсутствие реальных доказательств непосредственной угрозы со стороны Тегерана перед началом вторжения.
Война в Иране и раскол в США
Напомним, военный конфликт на Ближнем Востоке начался в конце февраля 2026 года. Ранее союзники США заявляли, что ожидают худший сценарий из-за возможной эскалации, которая угрожает стабильности мировых энергетических рынков.
На фоне боевых действий в американской разведке произошел громкий скандал. В частности, глава Контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку, публично обвинив администрацию Дональда Трампа в развязывании войны под давлением внешних лоббистов.