Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США и Иран достигли перемирия до угроз Трампа "гибелью цивилизации", - Axios

13:45 08.04.2026 Ср
3 мин
Представители США и Иран договорились о перемирии еще до ужасных заявлений Трампа
aimg Ирина Глухова

США и Иран через посредников достигли дипломатического прогресса еще во вторник днем, до того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил Тегерану "гибелью целой цивилизации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Читайте также: Кто побудил Иран пойти на перемирие с США? AP узнало ответ

По словам источников издания, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые с начала войны поручил своим переговорщикам двигаться к заключению соглашения с США.

В понедельник утром, во время празднования Пасхи в Белом доме, президент США Дональд Трамп общался с толпой, а спецпосланник США Стив Уиткофф, по словам источников, был "очень разъярен" и активно общался по телефону.

Тогда Уиткофф заявил посредникам, что 10-пунктное встречное предложение, которое США только что получили от Ирана, является "катастрофой, катастрофой".

Это стало началом "хаотичного" дня внесения поправок, когда пакистанские посредники согласовывали новые проекты между Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

В то же время министры иностранных дел Египта и Турции пытались преодолеть разногласия сторон.

К вечеру понедельника посредники получили одобрение США на обновленное предложение о двухнедельном прекращении огня.

После этого решение должен был принять Хаменеи, чье участие в переговорах было тайным и трудоемким. Столкнувшись с угрозой убийства со стороны Израиля, Хаменеи общался преимущественно через курьеров, которые передавали записки.

В конце концов, верховный лидер Ирана также согласился с обновленным предложением перемирия. Два источника назвали его благословение для переговорщиков "прорывом".

По словам собеседников, Арагчи также сыграл центральную роль в ведении переговоров и подталкивании командиров Корпуса стражей исламской революции к заключению соглашения. Китай также советовал Ирану искать компромисс.

"Без зеленого света Хаменеи сделки бы не было", - рассказал источник из региона.

Ко вторничному утру стало понятно, что прогресс достигнут. Однако это не помешало Трампу высказать самую ужасную угрозу: "Сегодня ночью погибнет целая цивилизация".

Последняя угроза Трампа Ирану

7 апреля президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану жесткими последствиями в случае, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

В своей соцсети Truth Social он написал: "ночью погибнет целая цивилизация - и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы так произошло, но, вероятно, так и будет".

Перемирие между США и Ираном

Напомним, сегодня ночью за несколько часов до окончания ультиматума США, Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.

Тегеран подтвердил перемирие и анонсировал открытие Ормузского пролива на этот период, но выдвинул собственное условие.

Накануне издание Axios уже писало, что Трамп может отложить удары по Ирану в последний момент.

Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп