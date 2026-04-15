США и Иран рассматривают возможность продолжения перемирия, - Bloomberg

Источники агентства рассказали, что посредники между сторонами сейчас пытаются организовать технические консультации для решения наиболее спорных моментов. Среди ключевых тем - разблокирование Ормузского пролива и вопрос обогащения урана.

В случае успешного завершения технического этапа стороны смогут перейти к следующему раунду переговоров на уровне высокопоставленных чиновников. Это должно проложить путь к заключению мирного соглашения между странами.

Гарантий продления режима прекращения огня сейчас нет, поскольку США, по словам американского чиновника, еще не дали официального согласия на это предложение.

В то же время источник, знакомый с ходом процесса, отмечает, что ни США, ни Иран не желают возвращения к активным боевым действиям.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, переговоры США и Ирана в Пакистане о постоянном завершении войны провалились из-за отказа Тегерана выполнить ключевые требования - отказаться от ядерной программы и прекратить поддержку прокси-сил.