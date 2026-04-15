США та Іран розглядають можливість продовження перемир'я, - Bloomberg

Джерела агентства розповіли, що посередники між сторонами наразі намагаються організувати технічні консультації для розв'язання найбільш суперечливих моментів. Серед ключових тем - розблокування Ормузької протоки та питання збагачення урану.

У разі успішного завершення технічного етапу сторони зможуть перейти до наступного раунду переговорів на рівні високопосадовців. Це має прокласти шлях до укладення мирної угоди між країнами.

Гарантій продовження режиму припинення вогню зараз немає, оскільки США, за словами американського посадовця, ще не надали офіційної згоди на цю пропозицію.

Водночас джерело, обізнане з ходом процесу, зазначає, що ні США, ні Іран не бажають повернення до активних бойових дій.

Нагадаємо, переговори США та Ірану у Пакистані про постійне завершення війни провалилися через відмову Тегерана виконати ключові вимоги - відмовитися від ядерної програми та припинити підтримку проксі-сил.