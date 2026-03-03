Иран мог создать ядерное оружие в 2023 году: Трамп сказал, что помешало
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран мог бы иметь ядерное оружие еще три года назад, если бы он не вышел из сделки с Тегераном, заключенный при бывшем президенте Бараке Обаме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
"Если бы я не разорвал ужасную ядерную сделку Обамы с Ираном (СДВП от 2015 года), у Ирана три года назад было бы ядерное оружие", - заявил Трамп.
По его словам, это была самая опасная сделка, в которую США когда-либо вступали. Поэтому если бы сделка была в силе, мимо был бы сейчас совсем другим.
"Можете винить Барака Хусейна Обаму и сонного Джо Байдена", - резюмировал Трампа.
Что известно о сделке Обамы с Ираном и в чем логика Трампа
Отметим, что "сделка Обамы", более известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП), была заключена в 2015 году между Ираном и группой стран (США, Британией, Францией, Германией и Китаем.
Согласно договору, Иран соглашался на серьезные ограничения своей ядерной деятельности, чтобы гарантировать ее исключительно мирный характер. Таким образом:
- Иран должен был сократить свои запаса урана на 98%;
- уровень обозначения урана ограничивался до 3,67%, что значительно ниже уровня, необходимого для создания ядерной бомбы;
- МАГАТЭ получило право на проведение инспекций для подтверждения выполнения обязательств;
- в ответ США, ЕС и ООН ослабили секционное давление. В частности, Иран получил доступ к замороженными активам на сумму около 100 млрд долларов.
Что же касается Трампа, то он с самого начала называл СВПД "худшей сделкой в истории и в мае 2018 года, во время первой президентской каденции, в одностороннем вывел из нее США. Причины были следующие:
- Трамп критиковал, что ограничения были временными (многие истекали через 10-15 лет), из-за чего он считал, что это лишь о откладывало, а не предотвращало появление у Ирана ядерного оружия в будущем;
- сделка не ограничивала иранскую программу разработки баллистики, способные нести ядерные заряды.
- также Трамп утверждал, что сделка не мешала Ирану поддерживать прокси-группировки на Ближнем Востоке;
- он говорил, что основа сделки была "гигантским вымыслом", утверждая, что Иран скрывает свои истинные намерения.
Конфликт на Ближнем Востоке
Напомним, что 28 февраля 2026 года Израиль и США начали бомбить Иран. Спустя почти сутки после операции Дональд Трамп сказал, что причиной его решения стал провал последних переговоров по новой ядерной сделке.
По состоянию на 3 марта боевые действия продолжаются. В одном из интервью Трамп сказал, что США еще не начали сильно бить и большая волна атак наступит вскоре.
Тем временем источники CNN говорят, что США готовятся к усилению атак по Ирану в ближайшие 24 часа. По оценкам Вашингтона, оборона Ирана ослабла, поэтому теперь можно переходить к следующему этапу - уничтожению ракетного производства, дронов и военно-морского флота.