Трамп: Иран хочет диалога, но для переговоров уже "слишком поздно"
Иран хочет начать переговоры с США для завершения войны. Но для этого "уже слишком поздно".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, иранская противовоздушная оборона, военно-воздушные силы, военно-морские силы и руководство были уничтожены.
"Они хотят переговоров. Я сказал: "Слишком поздно!" - добавил Трамп.
Сроки операции США
Напомним, совместная операция США и Израиля против Ирана началась утром 28 февраля. Американские и израильские военные нанесли серию ударов по иранской территории. Главным результатом стала ликвидация аятоллы Али Хаменеи.
1 марта президент США Дональд Трамп официально очертил временные рамки военной кампании против Ирана, заявив, что активная фаза боевых действий будет длиться не более четырех недель.
По словам американского лидера, такой термин был заложен в стратегическое планирование с самого начала.
Трамп подчеркнул, что несмотря на интенсивность конфликта и попытки Ирана наносить ответные удары, мощность вооруженных сил США позволит завершить процесс в определенный график или даже быстрее.
При этом, по информации Bloomberg, Катар и ОАЭ пытаются убедить американского лидера не затягивать с войной против Ирана. Одна из причин - нехватка критически важных ракет для систем ПВО Patriot, которые могут уничтожать иранские баллистические ракеты.