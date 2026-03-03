ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп: Иран хочет диалога, но для переговоров уже "слишком поздно"

Вашингтон, Вторник 03 марта 2026 16:15
UA EN RU
Трамп: Иран хочет диалога, но для переговоров уже "слишком поздно" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран хочет начать переговоры с США для завершения войны. Но для этого "уже слишком поздно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Читайте также: Трамп не исключил вторжения войск США в Иран

По словам американского лидера, иранская противовоздушная оборона, военно-воздушные силы, военно-морские силы и руководство были уничтожены.

"Они хотят переговоров. Я сказал: "Слишком поздно!" - добавил Трамп.

Сроки операции США

Напомним, совместная операция США и Израиля против Ирана началась утром 28 февраля. Американские и израильские военные нанесли серию ударов по иранской территории. Главным результатом стала ликвидация аятоллы Али Хаменеи.

1 марта президент США Дональд Трамп официально очертил временные рамки военной кампании против Ирана, заявив, что активная фаза боевых действий будет длиться не более четырех недель.

По словам американского лидера, такой термин был заложен в стратегическое планирование с самого начала.

Трамп подчеркнул, что несмотря на интенсивность конфликта и попытки Ирана наносить ответные удары, мощность вооруженных сил США позволит завершить процесс в определенный график или даже быстрее.

При этом, по информации Bloomberg, Катар и ОАЭ пытаются убедить американского лидера не затягивать с войной против Ирана. Одна из причин - нехватка критически важных ракет для систем ПВО Patriot, которые могут уничтожать иранские баллистические ракеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой