Трамп: Иран хочет диалога, но для переговоров уже "слишком поздно"

Иран хочет начать переговоры с США для завершения войны. Но для этого "уже слишком поздно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social .

По словам американского лидера, такой термин был заложен в стратегическое планирование с самого начала.

1 марта президент США Дональд Трамп официально очертил временные рамки военной кампании против Ирана , заявив, что активная фаза боевых действий будет длиться не более четырех недель.

Напомним, совместная операция США и Израиля против Ирана началась утром 28 февраля . Американские и израильские военные нанесли серию ударов по иранской территории. Главным результатом стала ликвидация аятоллы Али Хаменеи.

"Они хотят переговоров. Я сказал: "Слишком поздно!" - добавил Трамп.

По словам американского лидера, иранская противовоздушная оборона, военно-воздушные силы, военно-морские силы и руководство были уничтожены.

Трамп подчеркнул, что несмотря на интенсивность конфликта и попытки Ирана наносить ответные удары, мощность вооруженных сил США позволит завершить процесс в определенный график или даже быстрее.

При этом, по информации Bloomberg, Катар и ОАЭ пытаются убедить американского лидера не затягивать с войной против Ирана. Одна из причин - нехватка критически важных ракет для систем ПВО Patriot, которые могут уничтожать иранские баллистические ракеты.