Без США и G7? ЕС может самостоятельно заблокировать нефтяной флот России

Евросоюз может ввести полный запрет морских услуг для российских нефтяных танкеров даже без согласования со странами G7, в том числе и США.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, пишет Ецгастіѵ .

По его словам, поддержка G7 желательна, но "не является абсолютной предпосылкой" для принятия решения. Если более широкая международная договоренность не будет достигнута, ЕС готов действовать самостоятельно.

"Чем большей слаженности мы сможем достичь, в том числе на уровне G7, тем лучше. Но мы не будем уклоняться от принятия мер на уровне ЕС, если более широкое соглашение не будет достигнуто", - заявил он.

Часть нового пакета санкций

Морской запрет является ключевым элементом 20-го пакета санкций против России, который Брюссель стремится согласовать к четвертой годовщине полномасштабного вторжения. Его цель - ограничить возможности Кремля транспортировать нефть и сократить финансирование войны против Украины.

Новый пакет также предусматривает дополнительные ограничения на импорт и экспорт, расширение санкционных списков банков и судов "теневого флота".

Сопротивление отдельных стран ЕС

Инициатива сталкивается с сопротивлением Мальты и Греции, экономики которых в значительной степени зависят от судоходства. Они настаивают, чтобы запрет вводился только вместе со странами G7, в частности США, опасаясь, что в противном случае выгоду получат судоходные компании Китая и Индии.

В то же время ряд государств, среди которых Швеция, поддерживает позицию, что ЕС должен действовать даже без глобального согласования, если это необходимо для усиления санкционного давления на Россию.