Без США та G7? ЄС може самотужки заблокувати нафтовий флот Росії

Україна, Вівторок 17 лютого 2026 20:05
Без США та G7? ЄС може самотужки заблокувати нафтовий флот Росії Фото: Валдіс Домбровскіс (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Євросоюз може запровадити повну заборону морських послуг для російських нафтових танкерів навіть без погодження з країнами G7, зокрема і США.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, пише Еuractiv.

Читайте також: Нові санкції ЄС проти Росії на фініші, але можлива затримка: Politico назвало причину

За його словами, підтримка G7 бажана, але "не є абсолютною передумовою" для ухвалення рішення. Якщо ширша міжнародна домовленість не буде досягнута, ЄС готовий діяти самостійно.

"Чим більшої злагодженості ми зможемо досягти, зокрема на рівні G7, тим краще. Але ми не будемо ухилятися від вжиття заходів на рівні ЄС, якщо ширша угода не буде досягнута", - заявив він.

Частина нового пакета санкцій

Морська заборона є ключовим елементом 20-го пакета санкцій проти Росії, який Брюссель прагне погодити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення. Її мета - обмежити можливості Кремля транспортувати нафту та скоротити фінансування війни проти України.

Новий пакет також передбачає додаткові обмеження на імпорт і експорт, розширення санкційних списків банків і суден "тіньового флоту".

Опір окремих країн ЄС

Ініціатива стикається з опором Мальти та Греції, економіки яких значною мірою залежать від судноплавства. Вони наполягають, щоб заборона запроваджувалася лише разом із країнами G7, зокрема США, побоюючись, що в іншому випадку вигоду отримають судноплавні компанії Китаю та Індії.

Водночас низка держав, серед яких Швеція, підтримує позицію, що ЄС повинен діяти навіть без глобального узгодження, якщо це необхідно для посилення санкційного тиску на Росію.

20 пакет санкцій

Нагадаємо, 6 лютого Європейська комісія представила проєкт 20-го пакета санкцій проти Росії, який планують ухвалити до 24 лютого - четвертої річниці повномасштабного вторгнення.

Основні обмеження спрямовані на енергетичний і фінансовий сектори. Зокрема, пропонується повністю заборонити надання морських послуг для перевезення російської нафти, розширити санкційний перелік так званого "тіньового флоту" до 640 суден, а також обмежити обслуговування танкерів зі зрідженим природним газом.

Водночас ініціативи Єврокомісії щодо запровадження санкцій проти іноземних портів і банків, які сприяють нелегальному експорту російської нафти, наразі стикаються з опором окремих країн ЄС.

