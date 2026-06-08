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Самый амбициозный истребитель Европы так и не взлетел: Франция и Германия закрыли совместный проект

19:40 08.06.2026 Пн
2 мин
Что рассорило партнеров и похоронило самый амбициозный истребитель Европы?
aimg Валерия Абабина
Самый амбициозный истребитель Европы так и не взлетел: Франция и Германия закрыли совместный проект Фото: Модель истребителя нового поколения, созданного в рамках проекта FCAS (Getty Images)
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Франция и Германия прекращают совместный проект Future Combat Air System (FCAS) - европейского истребителя шестого поколения. Канцлер Фридрих Мерц и президент Эммануэль Макрон пришли к выводу, что Dassault и Airbus не могут достичь соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.de.

Из-за чего провалился проект

По данным источников в немецком правительстве, спор шел вокруг распределения ролей между компаниями. Dassault Aviation претендовала на непропорционально большую долю проекта и ведущую роль в нем.

Германия взамен ожидала, что Dassault будет придерживаться действующих соглашений, по которым обе компании должны участвовать в равных долях. Споры о распределении ответственности возникали неоднократно.

По оценке ntv.de, провал FCAS - это горькое политическое поражение для Парижа и Берлина. Макрон годами настаивал на европейском суверенитете и совместных оборонных проектах и был соинициатором программы.

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Различные боевые потребности

Мерц недавно назвал ключевой проблемой то, что Франции нужен другой истребитель, чем немецким вооруженным силам.

Парижу необходим самолет, способный нести ядерное оружие, а также палубный самолет для авианосца в составе следующего поколения истребителей. Немецким вооруженным силам такие функции пока не нужны.

Германия предложила вариант внедрения FCAS с двумя разными самолетами. Франция это предложение отклонила.

Напомним, FCAS - совместный проект Франции, Германии и Испании стоимостью более 100 млрд евро. В нем участвуют Dassault Aviation, Airbus и Indra Sistemas.

По планам, новый истребитель вместе с роем беспилотников должен был заменить французские Rafale и немецко-испанские Eurofighter. Первый испытательный полет был запланирован на 2028-2029 годы.

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