Самый амбициозный истребитель Европы так и не взлетел: Франция и Германия закрыли совместный проект
Франция и Германия прекращают совместный проект Future Combat Air System (FCAS) - европейского истребителя шестого поколения. Канцлер Фридрих Мерц и президент Эммануэль Макрон пришли к выводу, что Dassault и Airbus не могут достичь соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.de.
Из-за чего провалился проект
По данным источников в немецком правительстве, спор шел вокруг распределения ролей между компаниями. Dassault Aviation претендовала на непропорционально большую долю проекта и ведущую роль в нем.
Германия взамен ожидала, что Dassault будет придерживаться действующих соглашений, по которым обе компании должны участвовать в равных долях. Споры о распределении ответственности возникали неоднократно.
По оценке ntv.de, провал FCAS - это горькое политическое поражение для Парижа и Берлина. Макрон годами настаивал на европейском суверенитете и совместных оборонных проектах и был соинициатором программы.
Различные боевые потребности
Мерц недавно назвал ключевой проблемой то, что Франции нужен другой истребитель, чем немецким вооруженным силам.
Парижу необходим самолет, способный нести ядерное оружие, а также палубный самолет для авианосца в составе следующего поколения истребителей. Немецким вооруженным силам такие функции пока не нужны.
Германия предложила вариант внедрения FCAS с двумя разными самолетами. Франция это предложение отклонила.
Напомним, FCAS - совместный проект Франции, Германии и Испании стоимостью более 100 млрд евро. В нем участвуют Dassault Aviation, Airbus и Indra Sistemas.
По планам, новый истребитель вместе с роем беспилотников должен был заменить французские Rafale и немецко-испанские Eurofighter. Первый испытательный полет был запланирован на 2028-2029 годы.