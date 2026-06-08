Самый амбициозный истребитель Европы так и не взлетел: Франция и Германия закрыли совместный проект

Франция и Германия прекращают совместный проект Future Combat Air System (FCAS) - европейского истребителя шестого поколения. Канцлер Фридрих Мерц и президент Эммануэль Макрон пришли к выводу, что Dassault и Airbus не могут достичь соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.de .

Из-за чего провалился проект

По данным источников в немецком правительстве, спор шел вокруг распределения ролей между компаниями. Dassault Aviation претендовала на непропорционально большую долю проекта и ведущую роль в нем.

Германия взамен ожидала, что Dassault будет придерживаться действующих соглашений, по которым обе компании должны участвовать в равных долях. Споры о распределении ответственности возникали неоднократно.

По оценке ntv.de, провал FCAS - это горькое политическое поражение для Парижа и Берлина. Макрон годами настаивал на европейском суверенитете и совместных оборонных проектах и был соинициатором программы.

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Различные боевые потребности

Мерц недавно назвал ключевой проблемой то, что Франции нужен другой истребитель, чем немецким вооруженным силам.

Парижу необходим самолет, способный нести ядерное оружие, а также палубный самолет для авианосца в составе следующего поколения истребителей. Немецким вооруженным силам такие функции пока не нужны.

Германия предложила вариант внедрения FCAS с двумя разными самолетами. Франция это предложение отклонила.