Министр обороны Британии подал в отставку

Министр обороны Великобритании Джон Гили подал в отставку и обнародовал письмо к премьер-министру Киру Стармеру.

Как передает РБК-Украина , об этом Джон Гили сообщил в соцсети Х .

Гили обвинил правительство Стармера в неспособности обеспечить финансирование, необходимое для решения растущих угроз безопасности.

В письме к премьеру он пояснил, что предложенная финансовая модель (DIP - Defence Investment Plan) не позволяет обеспечить армию необходимыми ресурсами.

По словам британского министра, правительство сосредотачивается на финансировании в долгосрочной перспективе, тогда как насущная потребность в укреплении обороноспособности является критической уже сейчас.

Министр добавил, что правительство знает об этих угрозах, в частности, о вероятности нападения России на страны НАТО уже к 2030 году, о чем ранее упоминал Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также упомянул, что настаивал установить цель достижения к 2030 году расходов на оборону в размере 3% от ВВП в рамках обязательств в НАТО.

"Вы не смогли, а Министерство финансов не желало выделить ресурсы, необходимые стране для защиты страны в это время растущих угроз", - написал Гили в письме к Стармеру.

Мое письмо премьер-министру pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 - John Healey (@JohnHealey_MP) 11 июня 2026 года

Министр также подчеркнул, что был вынужден принимать решения, которые снизили бы боеготовность британской армии.

"Объяснив вам, что я не смогу согласиться на соглашение по оборонному бюджету, которое не предоставляет нашим вооруженным силам необходимых ресурсов, я не имею другого выбора, как подать в отставку с должности министра обороны", - говорится в заявлении Хили.