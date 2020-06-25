У США суд закрив справу проти екс-радника Трампа

Фото: Майкл Флінн (defense.gov)

Якщо це рішення не буде оскаржено наступними апеляційними скаргами, Флінн буде вільний

Федеральний апеляційний суд більшістю голосів виніс рішення про припинення судової справи проти екс-радника Трампа Майкла Флінна. Якщо це рішення не буде оскаржене наступними апеляційними скаргами, Флінн буде вільний.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Наголошується, що суд поклав край тривалому судового протистояння, яке набуло ще більшого значення в політичних дебатах навколо розслідування втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році.

Суд наказав нижчій інстанції задовольнити клопотання уряду в особі Міністерства юстиції про припинення справи проти Флінна і скасував рішення судді федерального округу Колумбія Еммета Саллівана, який планував провести слухання за участю незацікавлених осіб щодо подальшого розгляду, пише Reuters.

Суддя Салліван 12 травня призначив додаткові слухання про причини згортання справи та відкликання обвинувачень проти екс-радника Трампа. Вони мали відбутися 16 липня. Відповідачем було визначено міністерство юстиції.

Салліван також мав намір з'ясувати, чи є підстави притягувати Флінна до відповідальності за брехню.

Якщо нинішнє рішення не буде оскаржене наступними апеляційними скаргами, Флінн буде вільним.

Нагадаємо, Мін'юст США заявив про припинення кримінальної справи проти колишнього радника президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна.

Федеральна прокуратура США просила до шести місяців позбавлення волі для Флінна у справі про російське втручання в американські вибори.

Раніше Трамп заявив, що готовий повернути Флінна в свою адміністрацію.

У 2017 році Флінн вирішив співпрацювати з ФБР у справі про контакти американського президента з урядом Росії. Раніше він офіційно визнав свою провину в тому, що він повідомив Федеральним бюро розслідувань (ФБР) неправдиві відомості про свої контакти з РФ.

Зокрема, екс-радник глави США Дональда Трампа з безпеки визнав, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював по телефону з російським послом у США Сергієм Кисляком санкції Вашингтона проти РФ, а згодом дав неправдиві свідчення про зміст цієї розмови.

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Автор: Надія Собенко