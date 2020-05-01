Трамп подумує повернути засудженого екс-радника в Білий дім

Фото: Майкл Флінн (defense.gov)

Трамп вважає Флінна жертвою антиросійського розслідування

Колишній радник з питань нацбезпеки Білого дому Майкл Флінн засуджений у справі про російське втручання у вибори американського президента в 2016 році, може повернутися в адміністрацію Дональда Трампа. Про це заявив сам Трамп на брифінгу у Білому дому, передає РБК-Україна.

Президент США заявив, що вважає Флінна жертвою антиросійського розслідування і сподівається, що з його екс-радника знімуть всі звинувачення.

"Як на мене, Майкл Флінн має бути виправданим, якщо виходити з того, що мені відомо. Я не суддя, але маю дещо інші повноваження", - сказав Трамп.

На запитання, чи розглядає президент можливість повернути Майкла Флінна в адміністрацію, Трамп підкреслив: "Я, звичайно, бул би готовий розглянути таку можливість".

Нагадаємо, Федеральна прокуратура Сполучених Штатів Америки просить до шести місяців позбавлення волі для колишнього радника американського президента Майкла Флінна у справі про російське втручання у вибори у США.

У 2017 році Флінн вирішив співпрацювати з ФБР у справі про контакти американського президента з урядом Росії. Раніше він офіційно визнав свою провину в тому, що він повідомив Федеральному бюро розслідувань (ФБР) неправдиві відомості про свої контакти з РФ.

Зокрема, екс-радник глави США Дональда Трампа з безпеки визнав, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював по телефону з російським послом в США Сергієм Кисляком санкції Вашингтона проти РФ, а згодом дав неправдиві свідчення про зміст цієї розмови.